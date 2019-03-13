Зенитчики Балтфлота провели боевые стрельбы из комплексов «Панцирь-С1»

Боевые стрельбы провели боевые расчеты новейших самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» соединения ПВО Балтийского флота на одном из полигонов в Калининградской области.

Расчеты «Панцирей» выполнили одиночные, групповые и массированные стрельбы по маневрирующим и неподвижным мишеням, которые обозначали крылатые ракеты и беспилотники «противника», а так же по целям, имитирующим вертолеты и бронетранспортеры.

При выполнении упражнений особое внимание уделялось моделированию реальной боевой обстановки, в ходе которых условный противник активно применял средства радиоэлектронной борьбы.

В стрельбах были задействованы три ЗРПК «Панцирь-С1» и около 100 военнослужащих соединения ПВО Балтийского флота. В ходе выполнения боевых стрельб все назначенные цели были успешно поражены.