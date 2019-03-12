Наперерез «противнику»: летчики «Русских Витязей» провели тактические учения
Группа высшего пилотажа на тяжелых истребителях Су-30СМ отработала применение ракет «воздух - воздух».
Применение ракетного вооружения отработали экипажи группы высшего пилотажа ВКС России «Русские Витязи» в ходе тактических учений.
Летчики стартовали с авиабазы Кубинка на истребителях Су-30СМ, вооруженных ракетами «воздух - воздух». Экипажи взяли курс на Ладогу, где на специальном полигоне уничтожили цели.
Также «Русские Витязи» отработали приемы высшего пилотажа, помогающие уклониться от огня противовоздушных средств противника.
Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации.