Наперерез «противнику»: летчики «Русских Витязей» провели тактические учения

Применение ракетного вооружения отработали экипажи группы высшего пилотажа ВКС России «Русские Витязи» в ходе тактических учений.

Летчики стартовали с авиабазы Кубинка на истребителях Су-30СМ, вооруженных ракетами «воздух - воздух». Экипажи взяли курс на Ладогу, где на специальном полигоне уничтожили цели.

Также «Русские Витязи» отработали приемы высшего пилотажа, помогающие уклониться от огня противовоздушных средств противника.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации.