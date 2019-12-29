Лучшее в мире вооружение: военные итоги года и планы на будущее

Один из главных итогов уходящего года, по словам президента Владимира Путина, тот факт, что доля современного оружия в ядерной триаде составила 82%. В целом, в армии к концу следующего года уровень современного оснащения будет не меньше 70%. Во многих родах войск это уже произошло.

Но главное, о чем сказал верховный главнокомандующий, - необходимо не достичь определенного уровня, а удерживать его. Модернизация и поставка новых вооружений в армию должны происходить постоянно.

В одном зале - все новейшие образцы вооружения и техники. Часть - под грифом секретно, остальные представлены на всеобщее обозрение. На стенде Сухопутных войск особое внимание президента Сергей Шойгу обращает на боевой модуль «Эпоха», предназначенный для оснащения БМП.

«Главная заслуга - это то, что мы начали делать пушку 57 мм, то есть ушли от 30-мм. И теперь необитаемый модуль стреляет всем», - отметил министр обороны.

Поставки - рекордные за последние четыре года. В 2019 году в войска поступило 6500 единиц вооружения и техники. Доля новейших образцов - больше 68%. Уже в следующем году стоит задача довести этот показатель до 70%.

«Вот сейчас только был на выставке, некоторые докладывают с гордостью: такая‑то и такая‑то техника не уступает лучшим мировым образцам. Она должна быть, сколько раз я уже говорил, и представителям промышленности тоже, она всегда должна быть лучше, если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья. Иногда. Это военная организация государства», - подчеркну, в свою очередь, глава государства.

В РВСН уровень оснащенности войск новым оружием уже достигает 82%. На этой неделе на боевое дежурство заступает первый ракетный полк ракетных комплексов «Авангард» с планирующим гиперзвуковым боевым блоком.

Еще три полка перевооружились на подвижный грунтовый комплекс «Ярс». В позиционных районах пяти ракетных дивизиях с первого декабря развернуты лазерные установки «Пересвет».

Испытания проходит комплекс тяжелый ракетный комплекс «Сармат», макет которого также показали президенту.

«Возможность суборбитального полета оснащения "Сармата" на дальность 35 тысяч км позволит перекрыть весь диапазон дальности применения ракетных комплексов в пределах земного шара», - сообщил замначальника оперативного управления штаба РВСН Алексей Соколов.

Развивать силы ядерного сдерживания, по словам президента, вынуждает крайне сложная обстановка в мире. По инициативе США прекратил действовать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Под вопросом - продление Договора о стратегических наступательных вооружениях и Соглашения по открытому небу.

При этом американская система ПРО только расширяется причем в Восточной Европе. В таких условиях Россия оставляет за собой право на ответ. Хотя по-прежнему открыта для диалога.

«Да, мы готовы работать над новыми договоренностями в сфере контроля над вооружениями. Однако пока этот процесс не запущен, продолжим укреплять собственные ядерные силы. Имею в виду перевооружение частей РВСН на современные комплексы "Авангард" и "Ярс", а морских ядерных сил - на подводные ракетоносцы класса "Борей‑А"», - констатировал Путин.

По словам президента, ни Советский Союз, ни Россия никогда не стремились создавать угрозы для других стран. А всегда лишь отвечали на вызовы современности и долгое время находились в отстающих.

«Атомную бомбу создали США, и Советский Союз только догонял. Средств доставки, носителей ядерного оружия у нас тоже не было, не было стратегической авиации, Советский Союз догонял. Первые ракеты межконтинентальной дальности фактически тоже появились не у нас, Советский Союз догонял. На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности - тем более», - напомнил Путин.

Военный бюджет США сейчас составляет 750 млрд долларов - это больше, чем совокупные расходы на оборону всех остальных стран. Он в 16 раз превышает российский, который в последние годы напротив сокращают. По этому показателю у России седьмое место в мире.

Но все это - не в ущерб обороноспособности страны. Конкретные задачи, стоящие перед военными в следующем году, в своей речи обозначил Сергей Шойгу.

«В стратегических ядерных силах поставить в РВСН на боевое дежурство 22 пусковые установки с баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард", завершить модернизацию на предприятиях промышленности шести стратегических ракетоносцев Ту-95МС, принять в состав флота первый серийный атомный подводный крейсер проекта "Борей-А» «Князь Олег", вооруженный баллистическими ракетами "Булава". Всего их будет семь», - указал генерал армии.

В состав Сухопутных войск предстоит принять почти 600 танков и бронетранспортеров, 400 артиллерийских установок и два дивизионных комплекта «Бук-М3». Воздушно-космические силы пополнят больше сотни самолетов и вертолетов, четыре комплекта зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» и шесть дивизионных комплектов комплекса «Панцирь». А ВМФ передадут 14 кораблей и боевых катеров, три подводные лодки, 18 катеров и судов обеспечения и один береговой комплекс «Бал».

Свою экскурсию на этой неделе провел и главком Николай Евменов. Он показал макеты подводных лодок типа «Ясень-М», «Гранит», модернизированный атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и новый фрегат проекта 22350, оснащенный высокоточным оружием. «Калибр», «Оникс», а в перспективе - и гиперзвуковые ракеты.

Не меньшее значение приобретает и подготовка личного состава. В этом году повышению боеготовности соединений и частей способствовали внезапные проверки войск и масштабные учения. «Океанский щит», «Гром» и, конечно же, «Центр», на котором отработали взаимодействие с подразделениями армий семи иностранных государств.

В 2020-м пройдут стратегические учения «Кавказ». Корабли ВМФ выполнили больше сотни дальних походов - в том числе, в известный пиратством Аденский залив, а стратегические ракетоносцы почти 50 раз поднимались в воздух. Взлетали с аэродромов в ЮАР, вместе с Китаем осуществляли совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Заключены долгосрочные контракты на поставку в Воздушно-космические силы 76 самолетов Су-57 и более 200 современных боевых вертолетов, что позволило снизить закупочные цены на 20% и гарантировать загрузку предприятий до 2028 года. Впервые в современной истории России для Военно-Морского Флота одновременно ведется строительство 22 кораблей дальней морской зоны. В текущем году заложены пять кораблей, в следующем году - еще восемь», - уточнил Шойгу.

Около четырехсот образцов новейшего вооружения и техники прошли проверку в боевых условиях в Сирии, куда наконец пришел долгожданный мир. Безопасность страны обеспечивают еще советские системы ПВО, которые с начала операции наших ВКС в Сирии отразили больше 80 ударов коалиции во главе США и выдержали атаки террористов.

«В отличие от комплексов Patriot в Саудовской Аравии российские ПВО сбивают не менее 72% высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов в каждом массированном ударе», - привел данные Шойгу.

Совершенствованием существующих видов оружия и созданием перспективных разработок занимаются в появившемся всего год назад технополисе «Эра». В составе Вооруженных сил РФ действуют 17 научных рот. Конкурс в военные вузы - до 18 человек на место, а средний возраст офицеров - 35 лет.

В этом году прошли пятые Армейские международные игры, а на крупнейшем в мире форуме «Армия» объем заключенных сделок превысил один триллион рублей.

Еще одна тема - социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей. Минобороны последовательно продолжает повышать денежное довольствие людей в погонах. В 2020 году индексация - на 3%, а в течение двух последующих - на 4%.

«Полностью выполнены планы по постоянному жилью. За текущий год его получили семь тысяч военнослужащих, и из них 1900 - квартиры, 5100 - жилищную субсидию. В 2019 году служебное жилье еженедельно получали около 600 военнослужащих. Всего обеспечено более 33 тысяч семей», - сообщил министр обороны.

Пять тысяч детей военнослужащих в этом году были обеспечены местами в детских садиках. Шестьсот тысяч подростков вступили в ряды «Юнармии» - крупнейшего военно-патриотического движения страны. Был заложен камень в основу будущего круглогодичного учебного центра «Авангард» в Подмосковье. В перспективе их обещают построить по всей России.

Приближается празднование 75-летия Великой Победы: 9 мая состоятся военные парады и торжественные прохождения войск, а в парке «Патриот» откроется Храм Воскресения Христова, который еще называют Главным храмом Вооруженных сил РФ. О ходе строительства перед началом коллегии также доложили президенту.

«В музейном комплексе "Дорога памяти" впервые в мировой истории увековечивается память 33 миллионов участников Великой Отечественной войны, размещаются сохранившиеся фотографии и фронтовые письма. В День Победы будут проведены военные парады в 28 городах и торжественные мероприятия с участием войск в 447 населенных пунктах. Праздничные артиллерийские салюты запланированы в 68 городах Российской Федерации», - сказал Шойгу.

В завершении заседания коллегии Минобороны Владимир Путин вручил награды лучшим объединениям и воинским частям. За укрепление обороноспособности страны и мужество, проявленное в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач, орденом Ушакова награжден Северный флот, орденом Суворова - командование Дальней авиации, а 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк Псковской дивизии - орденом Кутузова. Перед этим президент поздравил присутствующих с новогодними праздниками и обратился с напутствием.

«За счет чего мы можем, должны и будем идти впереди? Я дословно тогда сказал: за счет мозгов, за счет интеллекта, за счет лучшей организации работы, за счет минимизации воровства и разгильдяйства, за счет концентрации усилий на основных, главных направлениях, которые обеспечат нам высокий уровень обороноспособности государства», - заключил Путин.

Отдельно президент отметил заслуги сотрудников Национального центра управления обороной, которому в эти дни исполнилось пять лет.

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