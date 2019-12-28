В Минобороны заявили об усилении информационного давления против армии России

Информационное давление, направленное на дискредитацию работы, которая ведется по укреплению российской армии, усиливается в последние годы. Об этом заявил первый заместитель министра Руслан Цаликов.

«Система массовой информации и коммуникации стала сферой очень серьезного противостояния. Более того, информация - в умелых руках и достаточных ресурсах превратилась в мощное и разрушительное оружие», - считает он.

По словам замминистра, отдельные государства ведут координированную работу через конкретные СМИ. В Минобороны ожидают усиления информационного давления, направленного против руководящего состава ВС РФ и до военно-политического руководства.

Цаликов подчеркнул, что Минобороны не оставит без адекватного ответа «грязные методы» информационной борьбы, направленные против ведомства.

«И хотелось бы, чтобы представители медиаиндустрии, российских СМИ были если не "штыками" в этом информационном противодействии, то, как минимум, союзниками», - подчеркнул он.

Руслан Цаликов также объяснил причины информационной войны, которую Запад в настоящее время ведет против России. Замминистра обороны напомнил, как в СССР глушили американские радио, и сравнил ситуацию с тем, как сейчас на Западе пытаются закрыть вещание Russia Today.