Шойгу сделал 31 декабря выходным для Вооруженных сил

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о решении сделать 31 декабря 2019 года выходным днем в Вооруженных силах. При этом 28 декабря станет рабочим днем.

«Нами принято решение о переносе рабочего дня 31 декабря на завтрашний день, на субботу. С учетом того, что довольно напряженное окончание года и нам необходим этот день для того, чтобы успешно завершить год. Итак, 31 декабря делается выходным во всех Вооруженных силах. Начальнику Генерального штаба донести до всех частей и подразделений это распоряжение», - сказал министр.