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Пленный рассказал, что хочет кинуть гранату в кабинет командирам ВСУ

По словам украинца Александра Ведерникова, бойцы подразделения не знали, что командиры отправят их на передний край в Очеретино.
2024-04-30 08:50:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный украинский военнослужащий Александр Ведерников рассказал, что проходил службу в Ровенской области без возможности выезда, а призвали его в ряды ВСУ как ограниченно годного.

«У нас где-то процентов 60, наверное, все люди старше и непригодны к военной службе. Воевать в принципе никто не хотел. Многие говорили, что любым способом "на ноль" не поедут», - сказал военнопленный.

По его словам, командиры послали подразделение в Очеретино, и никто из бойцов не знал, что там ведутся боевые действия.

«Нам сказали, что перед нами стоят ребята, что мы стоим за ними. Там боевых действий нет. И я узнал, что это Очеретино, уже в плену. Если бы мы знали, куда нас везут, там бы процентов 99 или 100 даже не поехали бы», - добавил боец ВСУ.

Ведерников также отметил, что большинство украинских военных непригодны к военной службе.

«Нам сказали, что мы в Запорожской или Херсонской области будем охранять штабы, нести дежурство на блокпостах. У меня было одно из желаний - взять гранату, зайти и кинуть им в кабинет, этим командирам», - сказал он.

Кроме того, украинский военнослужащий рассказал, что бойцы из его подразделения не были подготовлены и нигде не учились, и лишь выполняли роль охранников.

Ранее взятый в плен российскими бойцами украинец Александр Шурыгин рассказал, что командиры ВСУ заставляют солдат отказаться от прохождения медкомиссии. С его слов, он хотел пройти военно-врачебную комиссию, чтобы не отправляться на передовую, однако ему стали угрожать возбуждением уголовного дела.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #граната #командиры #СВО #украинский военнопленный
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