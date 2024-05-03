Расчеты АГС-17 «Пламя» уничтожили пехоту и лодки ВСУ в дельте Днепра

Боевой расчет 30-мм автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя» морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» уничтожил пехотинцев ВСУ и лодки врага на островах в дельтах Днепра.

Цели выявили в ходе воздушной разведки с беспилотника. Его операторы обнаружили диверсионно-разведывательную группу националистов, пытавшихся окопаться. Их координаты незамедлительно передали на пункт управления.

«Главное - отработать четко. Спешки не должно быть. Отработать и спокойно уйти на запасную позицию. Если идет наступление, то мы первые помощники, чтобы предотвратить их подход к нашим позициям», - рассказал старший наводчик с позывным Шустрый.

Вот и в этот раз гранатометчики действовали четко и слаженно. Открытая огневая позиция обеспечила наводчику наилучший обзор и обстрел. Сначала одиночными выстрелами зафиксировали попадание, а затем отработали очередями, до полного расхода боеприпасов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.