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Расчеты АГС-17 «Пламя» уничтожили пехоту и лодки ВСУ в дельте Днепра

Диверсионно-разведывательную группу ВСУ обнаружили благодаря беспилотнику, после чего передали координаты расчету гранатомета.
2024-05-03 07:32:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Боевой расчет 30-мм автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя» морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» уничтожил пехотинцев ВСУ и лодки врага на островах в дельтах Днепра.

Цели выявили в ходе воздушной разведки с беспилотника. Его операторы обнаружили диверсионно-разведывательную группу националистов, пытавшихся окопаться. Их координаты незамедлительно передали на пункт управления.

«Главное - отработать четко. Спешки не должно быть. Отработать и спокойно уйти на запасную позицию. Если идет наступление, то мы первые помощники, чтобы предотвратить их подход к нашим позициям», - рассказал старший наводчик с позывным Шустрый.

Вот и в этот раз гранатометчики действовали четко и слаженно. Открытая огневая позиция обеспечила наводчику наилучший обзор и обстрел. Сначала одиночными выстрелами зафиксировали попадание, а затем отработали очередями, до полного расхода боеприпасов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #гранатомет #АГС-17 «Пламя» #Днепр
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