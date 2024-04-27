ВС РФ нанесли 35 групповых ударов по Украине с 20 апреля

Минобороны России заявило о нанесении по Украине 35 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками с 20 по 27 апреля.

В российском оборонном ведомстве заявили, что удары наносились в ответ на украинские попытки нанести ущерб российским объектам энергетики и промышленности.

Уточняется, что в ходе российских ударов использовались в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал».

МО РФ сообщило, что в ходе этих ударов были поражены объекты энергетики противника, его предприятия ВПК, железнодорожная структура, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, а также цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

Также удалось поразить пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников, а также скопления военной техники неприятеля на железнодорожных станциях погрузки.

Ранее в Минобороны России заявили о поражении украинского эшелона с западным оружием в районе Удачного.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.