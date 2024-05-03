ЗРК «Тор» уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ в зоне спецоперации

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ в зоне проведения спецоперации. Кадры боевого применения ЗРК публикует Минобороны России. В зоне СВО расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз с воздуха.

«Мы можем работать по всем типам целей, начиная с самолетов и вертолетов и заканчивая БПЛА и крылатыми ракетами. В основном, работа ведется по беспилотной летательной авиации. Основные типы: "Фурия", "Лелека" и "Валькирия". В последнее время противник активно применяет образцы западных стран», - рассказал заместитель командира батареи с позывным «Рокфор».

Приближение беспилотников засекает РЛС кругового обзора. После этого расчет запускает ракеты для уничтожения вражеских целей. Сбитые беспилотники боевиков использовались для корректировки и наведения целей артиллерии ВСУ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.