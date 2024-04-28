Под Брянском уничтожили еще два украинских беспилотника

Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника, запущенных украинскими националистами. Попытку совершить теракт с применением БПЛА самолетного типа удалось пресечь в 23:15 по московскому времени.
«Около 23:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - заявили в пресс-службе Минобороны РФ.
Пятнадцатью минутами ранее средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника также над Брянской областью. Не уточняется, есть ли пострадавшие и разрушения при ликвидации воздушных объектов.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.
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