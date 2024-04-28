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Под Брянском уничтожили еще два украинских беспилотника

В период с 23:00 по 23:15 российские средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над Брянской областью, последние два из них были самолетного типа.
2024-04-28 00:09:34
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника, запущенных украинскими националистами. Попытку совершить теракт с применением БПЛА самолетного типа удалось пресечь в 23:15 по московскому времени.

«Около 23:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

Пятнадцатью минутами ранее средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника также над Брянской областью. Не уточняется, есть ли пострадавшие и разрушения при ликвидации воздушных объектов.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Брянская область #средства пво #Беспилотники ВСУ
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