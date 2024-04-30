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Операторы ударных FPV-дронов уничтожили украинский склад боеприпасов

Также российские военные поразили вражескую технику.
2024-04-30 08:21:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения «Южной» группировки войск на Донецком направлении специальной операции активно применяют ударные беспилотники для уничтожения вражеской боевой техники и украинских националистов на открытой местности и в укрытиях. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

При выполнении боевой работы расчет БПЛА выдвигается в заданный район, откуда и запускает дрон. Оператор определяет цель, а помощник готовит боеприпас с поражающими элементами, закрепляет его, запускает беспилотник и отслеживает по карте направление полета.

Так, в ходе воздушной разведки удалось выявить позицию вражеских операторов БПЛА, а также скрытые в лесопосадке технику и склад боеприпасов. Расчеты FPV-дронов подразделений беспилотной авиации 1-го армейского корпуса уничтожили выявленные цели.

После выполнения боевой задачи российские военные сменили стартовые позиции, чтобы избежать обнаружения со стороны противника.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #бпла #беспилотники #спецоперация #дроны #СВО #донецкое направление
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