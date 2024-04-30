Операторы ударных FPV-дронов уничтожили украинский склад боеприпасов

Подразделения «Южной» группировки войск на Донецком направлении специальной операции активно применяют ударные беспилотники для уничтожения вражеской боевой техники и украинских националистов на открытой местности и в укрытиях. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

При выполнении боевой работы расчет БПЛА выдвигается в заданный район, откуда и запускает дрон. Оператор определяет цель, а помощник готовит боеприпас с поражающими элементами, закрепляет его, запускает беспилотник и отслеживает по карте направление полета.

Так, в ходе воздушной разведки удалось выявить позицию вражеских операторов БПЛА, а также скрытые в лесопосадке технику и склад боеприпасов. Расчеты FPV-дронов подразделений беспилотной авиации 1-го армейского корпуса уничтожили выявленные цели.

После выполнения боевой задачи российские военные сменили стартовые позиции, чтобы избежать обнаружения со стороны противника.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.