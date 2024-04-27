В МО РФ рассказали, как получить электронное удостоверение ветерана

В России внедряют электронные удостоверения ветеранов боевых действий. В Южном военном округе тысячи солдат и офицеров получили карты, на которые приходят единовременные, дополнительные, страховые выплаты, компенсации и начисляются пенсии.

Оформить ее могут не только ветераны спецоперации, но и участники других конфликтов. В том числе в Сирии, Чечне и Афганистане.

«Для получения электронного удостоверения ветерана боевых действий участнику боевых действий достаточно прийти в любой банк-партнер на территории Российской Федерации и написать заявление на получение данного удостоверения. С предоставлением паспорта и удостоверения ветерана боевых действий. Если у военнослужащего нет удостоверения в бумажном исполнении, ему достаточно предъявить справку об участии в спецоперации», - сообщил начальник Главного управления кадров МО РФ Юрий Кузнецов.

Соответствующую справку можно получить в отделе кадров любой воинской части, которая принимает участие в специальной военной операции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что программа «Время героев», цель которой - дать отличившимся участникам спецоперации возможность попасть в российскую власть, уже начала действовать.