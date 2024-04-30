ВС РФ поразили ангар с легкомоторными ударными беспилотными самолетами

Российские военнослужащие поразили ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов, два склада военно-технического имущества, а также живую силу и военная техника украинских боевиков в 108-ми районах в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, удар наносили оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

Кроме того, в течение суток средства ПВО перехватили 10 украинских беспилотников, 6 оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и 2 управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.

По данным МО РФ, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 593 самолета, 270 вертолетов, 23 619 БПЛА, 509 зенитных ракетных комплексов, 15 888 танков и других боевых бронированных машин, 1 275 боевых машин РСЗО, 9 216 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 396 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.