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ВС РФ поразили ангар с легкомоторными ударными беспилотными самолетами

Российские войска ударили по двум складам военно-технического имущества, живой силе и военной технике ВСУ в 108-ми районах.
2024-04-30 13:30:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие поразили ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов, два склада военно-технического имущества, а также живую силу и военная техника украинских боевиков в 108-ми районах в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, удар наносили оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

Кроме того, в течение суток средства ПВО перехватили 10 украинских беспилотников, 6 оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и 2 управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.

По данным МО РФ, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 593 самолета, 270 вертолетов, 23 619 БПЛА, 509 зенитных ракетных комплексов, 15 888 танков и других боевых бронированных машин, 1 275 боевых машин РСЗО, 9 216 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 396 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ангар #поражение цели #беспилотные самолеты
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