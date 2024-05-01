Дрон показал уничтожение опорного пункта ВСУ в Запорожской области

Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» группировки войск «Днепр» уничтожил замаскированный в лесополосе взводный опорный пункт и большое количество боевиков в районе Работино в Запорожской области.

Врага обнаружили с воздуха, благодаря расчетам разведывательных беспилотников. Информацию немедленно передали дежурному расчету РСЗО.

«Средствами разведки выявили опорный пункт. Пришла цель. Вот сейчас будем выезжать и отработаем по ней. Задачи выполнили - забыли, сконцентрировались на новой задаче. Вот и все», - пояснил командир огневого взвода с позывным «Синоптик».

Военнослужащие работают всегда с новых позиций. Это необходимо делать, чтобы избежать возможного ответного удара. Кадры объективного контроля, полученные с дрона, позволили убедиться в уничтожении целей.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.