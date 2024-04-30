БМП-3 ударили по ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе

Экипажи БМП-3 нанесли удар по украинским националистам в приграничном с Белгородской областью районе. Бронемашина выдвинулась на позиции после того, как разведка выявила наращивание сил ВСУ на одном из участков местности. Координаты врага немедленно передали оператору-наводчику.

«Специфика простая. Нам дают координаты, мы по ним наводимся и корректировщик нам дает данные. Бьет она практически как артиллерия, как с ближнего рубежа можем идти в лобовую атаку, так и с дальних расстояний. Снаряды тоже все разные», - рассказал наводчик-оператор БМП-3 с позывным «Урал».

Работая совместно с корректировщиками, мотострелки оперативно нанесли удары по вражеской позиции из 100-мм пушки, а затем выпустили по противнику несколько очередей из крупнокалиберного пулемета. Цель была поражена, а планы врага сорваны.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.