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Российские военные эвакуировали из зоны СВО первый подбитый Abrams

Уничтоженный американский танк M1 Abrams вывезли с Авдеевского направления.
2024-04-29 11:03:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры первого эвакуированного с Авдеевского направления уничтоженного танка M1 Abrams американского производства.

Эвакуацию бронемашины, которая проходила в два этапа, проводили военнослужащие ремонтно-эвакуационной группы Центрального военного округа.

Сначала бойцы провели инженерную разведку района для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. В ходе второго этапа была проведена операция по эвакуации танка.

Напомним, 1 мая на Поклонной горе в Москве откроется выставка трофейной западной техники, захваченной нашими бойцами в ходе специальной военной операции. На каждой уничтоженной машине можно будет увидеть флаг страны-производителя. Так, прямиком с Авдеевского направления уже доставили немецкий танк Leopard 2А6, который подорвался на мине.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #эвакуация #российские военные #СВО #Авдеевское направление #Танк M1 Abrams
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