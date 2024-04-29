Российские военные эвакуировали из зоны СВО первый подбитый Abrams

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры первого эвакуированного с Авдеевского направления уничтоженного танка M1 Abrams американского производства.

Эвакуацию бронемашины, которая проходила в два этапа, проводили военнослужащие ремонтно-эвакуационной группы Центрального военного округа.

Сначала бойцы провели инженерную разведку района для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. В ходе второго этапа была проведена операция по эвакуации танка.

Напомним, 1 мая на Поклонной горе в Москве откроется выставка трофейной западной техники, захваченной нашими бойцами в ходе специальной военной операции. На каждой уничтоженной машине можно будет увидеть флаг страны-производителя. Так, прямиком с Авдеевского направления уже доставили немецкий танк Leopard 2А6, который подорвался на мине.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.