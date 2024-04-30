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На Поклонную гору привезли трофейную американскую БРЭМ M88А1

Бронированную ремонтно-эвакуационную машину российские военные захватили на Авдеевском направлении.
2024-04-30 10:00:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На выставку трофейного вооружения и военной техники на Поклонной горе в Москве доставили бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88А1 производства США. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны РФ.

Американскую БРЭМ российские военные захватили на Авдеевском направлении специальной операции. При помощи данной машины украинские боевики пытались эвакуировать свою подбитую бронетехнику.

Напомним, выставку в Парке Победы организовывает Министерство обороны Российской Федерации. Представленные экспонаты можно увидеть с 1 мая. Выставка продлится до конца месяца.

Ранее на площадку привезли немецкие танк Leopard и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашины MaxxPro, HMMWV, гаубицу M777, британские бронеавтомобили AT105 Sakson, Mastiff и Husky TSV, французский колесный танк AMX-10RC, шведскую БМП CV90, австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, украинскую боевую машину поддержки танков «Азовец» и другие образцы автобронетанковой техники.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Москва #армия #Поклонная гора #трофеи #трофейная техника #СВО #образцы военной техники
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