На Поклонную гору привезли трофейную американскую БРЭМ M88А1

На выставку трофейного вооружения и военной техники на Поклонной горе в Москве доставили бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88А1 производства США. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны РФ.

Американскую БРЭМ российские военные захватили на Авдеевском направлении специальной операции. При помощи данной машины украинские боевики пытались эвакуировать свою подбитую бронетехнику.

Напомним, выставку в Парке Победы организовывает Министерство обороны Российской Федерации. Представленные экспонаты можно увидеть с 1 мая. Выставка продлится до конца месяца.

Ранее на площадку привезли немецкие танк Leopard и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашины MaxxPro, HMMWV, гаубицу M777, британские бронеавтомобили AT105 Sakson, Mastiff и Husky TSV, французский колесный танк AMX-10RC, шведскую БМП CV90, австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, украинскую боевую машину поддержки танков «Азовец» и другие образцы автобронетанковой техники.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.