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Шойгу направил телеграммы соединениям, участвующим в спецоперации

Глава оборонного ведомства поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, пожелал им крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо Отечества.
2024-05-03 00:52:36
© Фото: MFA Russiavia Globallookpress.com

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы соединениям, участвующим в специальной военной операции. Так, 114-я отдельная мотострелковая бригада задействована на самых сложных направлениях. Ее подразделения освобождали Камышеваху, Авдеевку и другие населенных пункты Донецкой Народной Республики. Сегодня военнослужащие бригады продвигаются вперед, решая задачи на Красноармейском направлении, вытесняя противника за пределы границ ДНР. Недавно военнослужащие освободили населенный пункт Семеновка.

За проявленные мужество и героизм семь военнослужащих удостоены звания Героя Российской Федерации, пять - Героя Донецкой Народной Республики. Более 1200 военнослужащих бригады удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия.

Кроме того, Шойгу поздравил командование и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады с освобождением от украинских националистов населенного пункта Новобахмутовка в ДНР. В ходе спецоперации соединение не раз доказало, что по праву носит почетное наименование «гвардейское». Бойцы многократно отметились подвигами на Киевском, Краснолиманском и Авдеевском направлениях, в боях за освобождение Северодонецка и Лисичанска.

За мужество и героизм пять военнослужащих соединения удостоены звания Героя Российской Федерации, более 3000 человек удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Шойгу #СВО
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