Тематический поезд «Сила в правде» прибыл в Мурманск

Минобороны России сообщет о прибытии в Мурманск тематического поезда «Сила в правде», посвященного специальной военной операции.

На вокзале Мурманска эшелон встретил почетный караул, а также военный оркестр и артисты Северного флота. Также поезд ждали представители общественных, ветеранских и военно-патриотических организаций и парадные расчеты воспитанников Мурманского Нахимовского военно-морского училища и «Юнармии».

«Военнослужащие Северного флота воюют профессионально, самоотверженно, мужественно и героически. 18 североморцев стали Героями Российской Федерации, более 10 тысяч - удостоены государственных наград. И как бы враг ни старался, он будет разбит, победа будет за нами», - заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов.

Также выступил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он подчеркнул, что важно помнить как героев Великой Отечественной, так и тех, кто сегодня защищает Россию в зоне спецоперации.

В российском оборонном ведомстве отметили, что сегодня остановка поезда «Сила в правде» в Мурманске - уже семидесятая по счету.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.