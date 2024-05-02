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Тематический поезд «Сила в правде» прибыл в Мурманск

Мурманчане и гости региона смогли ознакомиться с экспозицией, посвященной специальной военной операции. Помимо прочего, на поезде была представлена трофейная бронетехника в виде боевой машины пехоты Bradley.
2024-05-02 18:02:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщет о прибытии в Мурманск тематического поезда «Сила в правде», посвященного специальной военной операции.

На вокзале Мурманска эшелон встретил почетный караул, а также военный оркестр и артисты Северного флота. Также поезд ждали представители общественных, ветеранских и военно-патриотических организаций и парадные расчеты воспитанников Мурманского Нахимовского военно-морского училища и «Юнармии».

«Военнослужащие Северного флота воюют профессионально, самоотверженно, мужественно и героически. 18 североморцев стали Героями Российской Федерации, более 10 тысяч - удостоены государственных наград. И как бы враг ни старался, он будет разбит, победа будет за нами», - заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов. 

Также выступил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он подчеркнул, что важно помнить как героев Великой Отечественной, так и тех, кто сегодня защищает Россию в зоне спецоперации. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что сегодня остановка поезда «Сила в правде» в Мурманске - уже семидесятая по счету. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Мурманск #железные дороги #агитпоезд #сила в правде
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