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Расчет «Града» нанес удар по позициям врага в Запорожской области

Удар реактивной артиллерии был нанесен после получения данных от средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотников.
2024-04-27 13:12:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет боевой машины реактивной системы залпового огня «Град» 50-го самоходного артполка группировки «Днепр» нанес удар по позициям противника в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России. 

«Цели всегда есть, без работы не остаемся. Зарядился - отработал, зарядился - отработал, и вот пока не закончится работа», - прокомментировал наводчик боевой машины РСЗО с позывным Аксай.

По его словам, реактивная артиллерия работает интенсивно - в день можно делать до пяти выездов. В каждом из них «Град» выпускает полный пакет реактивных снарядов. 

Нанеся удар, боевые машины всегда покидают позицию, чтобы не стать объектом контрбатарейной борьбы со стороны неприятеля. Перезаряжание производится уже в запасных районах. После этого можно выехать на новые огневые позиции, чтобы вновь нанести удар. 

Ранее сообщалось, что расчет «Ноны» обрушил осколочно-фугасные мины на врага под Авдеевкой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #артиллерия #РСЗО #Град #запорожская область
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