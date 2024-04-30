Российские «Крокодилы» утопили в огне позиции ВСУ в зоне спецоперации

Экипаж вертолета Ми-35М Воздушно-космических сил России успешно поразил подразделения украинских националистов в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами. Под огнем оказались опорные пункты, живая сила ВСУ и боевая техника.

«Выполняли полет парой. Вышли на начало боевого пути, заняли боевой курс, выбрали самую выгодную скорость. Отработали штатно, выполнили отход с отстрелом тепловых ловушек и возравщение на базу. По прибытии уточнили информацию. Цель была поражена точно», - рассказал штурман экипажа ударного вертолета Артем.

После выполнения боевой задачи экипаж вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета.

Там техники осмотрели машину, провели ее дозаправку, пополнили боекомплект. Авиация ВКС России работает в зоне спецоперации круглосуточно, поэтому вертолет должен быть готов в любой момент вновь подняться в воздух.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.