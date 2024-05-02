Цаликов принял участие в испытании перспективных БПЛА

Первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов принял участие в испытании перспективных беспилотников и средств по противодействию FPV-дронам в учебно-техническом центре в Южном военном округе.

Представитель разработчика БПЛА продемонстрировал дроны, предназначенные для разведки и боевого применения в зоне спецоперации. Около 5 000 данных образцов уже поставлены подразделениям, выполняющим боевые задачи. С применением искусственного интеллекта такие беспилотники всегда долетают до цели.

Кроме того, Руслану Цаликову представили перспективные средства обнаружения дронов противника, управления и связи, а также других беспилотных аппаратов, проходящих апробацию в зоне спецоперации.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.