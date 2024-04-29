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Расчеты «Градов» смешали с землей позиции ВСУ в зоне спецоперации

Бойцы расчетов РСЗО используют тактику карусели, когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции.
2024-04-29 03:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ночное время. Огнем также накрыли замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника, удаленные от линии соприкосновения.

РСЗО «Град» выезжает на огневую позицию. Подготовка занимает меньше минуты. Начинается работа. За первым снарядом сразу летит второй. Реактивные снаряды бьют на расстояние в 12 километров. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей. Расчет «Града» действует как единое целое. В этом залог успеха.

«Я отвечаю за готовность машины, она должна стрелять. Это самое главное. Пакет должен работать, воздух должен быть, чтобы пакет поднимался и опускался, генератор должен быть в порядке. Главное поразить цель и уехать живыми», - рассказал водитель боевой машины РСЗО «Град» Евгений.

Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.

Эффективность РСЗО доказана уже не раз. Одна такая установка позволяет накрыть площадь, равную нескольким футбольным полям, и уничтожить все - опорные пункты, живую силу и военную технику противника. Перезарежание РСЗО «Град» расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #РСЗО Град
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