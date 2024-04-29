Т-80 на Южно-Донецком направлении устроили ВСУ смертельную карусель

Экипажи Т-80БВМ танковых подразделений 5-ой общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Приморья уничтожили опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении специальной военной операции. Танк Т-80БВМ - одна из основных ударных машин восточной группировки. На счету танкистов из Приморья уже сотни успешно пораженных целей.

«Бывает, две машины могут по одной цели работать, а бывает, что по двум целям сразу. Один работает по одной, второй - по другой, в зависимости от задач. Мы отстреливаемся, и если команда поступает, то следующие экипажи приезжают и работают», - рассказал командир танка Т-80БВМ с позывным «Сокол».

Стрельба по живой силе, огневым средствам, блиндажам и другим укреплениям противника ведется прямой наводкой с расстояния 700-1000 метров. При этом танкисты применяют тактику кочующих огневых средств путем последовательного ведения огня с нескольких огневых позиций.

«Работаем прямой наводкой. Насколько можем ближе подойти. Отрабатываем по опорникам, живой силе, блиндажам, выпускаем завесу дымовую и отходим. Следом за нами идет пехота, парни зачищают», - рассказал наводчик-оператор танка.

По данным воздушной разведки танкисты меткими попаданиями успешно уничтожили опорный пункт противника, который мешал продвижению штурмовых подразделений на участке фронта, расположенном на стыке границ Запорожья и Донецкой народной республики.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.