Минувшей ночью российские военные пресекли очередные попытки киевского режима провести террористические атаки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Отмечается, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 12 беспилотников. Пять из них сбили в Брянской области.
Три БПЛА уничтожили в Краснодарском крае и два - в Ростовской области. По одному аппарату перехватили в Белгородской и Курской областях.
Для атаки украинские националисты использовали беспилотники самолетного типа.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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