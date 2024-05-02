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Дежурные средства ПВО за ночь сбили 12 украинских беспилотников

Российские военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку.
2024-05-02 10:46:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью российские военные пресекли очередные попытки киевского режима провести террористические атаки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 12 беспилотников. Пять из них сбили в Брянской области.

Три БПЛА уничтожили в Краснодарском крае и два - в Ростовской области. По одному аппарату перехватили в Белгородской и Курской областях.

Для атаки украинские националисты использовали беспилотники самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #Брянская область #МО РФ
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