Пленный рассказал о скотском отношении командования ВСУ к солдатам

Взятый в плен российскими военнослужащими украинец Олег пожаловался на скотское отношение командования к подчиненным. Видеозапись с рассказом пленного публикует Министерство обороны РФ.

Олег констатировал, что украинцев кидают в бой без какой-либо подготовки, и связал такие действия командования с нехваткой людей на передовой.

«Командование с солдатом поступает как с какой-то скотиной, нехорошо. Неподготовленных отправляют "на ноль"», - сказал он.

По словам пленного, зачастую подготовка занимает считаные дни, после чего украинцев отправляют в зону боевых действий. Некоторые ВСУшники отказываются идти на передовую без соответствующих умений и навыков.

Олег признался, что сам не желает воевать, а хочет вернуться домой живым и встретиться с родными.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.