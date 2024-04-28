Артиллеристы показали ночное поражение командного пункта ВСУ

Расчет РСЗО «Ураган» отдельного реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» уничтожил командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении. Камера объективного контроля зафиксировала поражение цели.

Командный пункт противника уничтожили во время боевого выхода ночью. Наши бойцы получили разведданные и нанесли ракетные удары по выявленным украинским позициям. Для атаки они использовали осколочно-фугасные боеприпасы, чтобы нанести максимальный урон живой силе ВСУ.

Скорректировать огонь помогли опытные операторы разведывательных БПЛА, они также зафиксировали попадание в цель и уничтожение техники боевиков.

Ранее расчет РСЗО «Град» ударил по позициям ВСУ в Запорожской области. Бойцы рассказали о своей интенсивной работе - за день они могут сделать до пяти выездов, в каждом из которых «Град» расходует весь пакет реактивных снарядов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.