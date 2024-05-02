Памятник женщинам Великой Отечественной открыли в Главном храме ВС РФ

Памятник, посвященный подвигу женщин во время Великой Отечественной войны, открыли у Главного храма Вооруженных сил России. Создавали скульптурную композицию «Подвигу женщин» по мотивам советского фильма «...А зори здесь тихие». Он рассказывает о трогательной истории пяти девушек, которые совершили подвиг и отдали за Родину свои жизни.

С идеей создать такой монумент первым выступил министр обороны Сергей Шойгу. Его авторами стали скульптор Алексей Чебаненко и архитектор Андрей Белый. Но изначально эскизы прорабатывались воспитанницами пансионов Министерства обороны.

«Шел творческий проект, девчонки много изучают историю. И конечно, все посмотрели несколько раз фильм. И на этом эмоциональном порыве был создан этот архитектурный проект. Комиссия его одобрила, грековцы его доработали, и получился такой шедевр», - рассказала заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.

Как отметил присутствовавший на открытии памятника замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин, судьбы героинь фильма «...А зори здесь тихие» являются ярким примером истинного патриотизма, мужества, самопожертвования.

«Героини картины - пять совсем юных девушек - вступают в неравный бой с врагом. В трудную минуту они стоят до конца и отдают жизнь за свою страну, за свой народ», - отметил Горемыкин.

Памятник построен по принципу возвышающейся спиралевидной композиции, которую можно обойти со всех сторон и разглядеть каждого персонажа в отдельности. Композиция установлена на овальном постаменте из серого гранита.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.