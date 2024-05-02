САУ «Мста-С» разбили опорники ВСУ у границы с Белгородской областью

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки прикрытия госграницы лишили украинских террористов опорных пунктов у границы с Белгородской областью, сообщает Министерство обороны РФ.
В описании к видео сказано, что оператор беспилотника обнаружил украинский опорник и находящихся там боевиков.
Данные передали командованию. Артиллеристы выдвинулись на замаскированную позицию и выпустили снаряды по вражеской цели. В результате противник потерял опорный пункт вместе с живой силой.
Одна из главных задач российской группировки войск прикрытия госграницы - не допустить скопления вражеских сил на границе с РФ, предотвратить провокации, а также помешать попыткам боевиков наносить удары по российским городам и поселкам.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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