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САУ «Мста-С» разбили опорники ВСУ у границы с Белгородской областью

В результате боевой работы самоходок опорный пункт вместе с личным составом противника был уничтожен.
2024-05-02 11:27:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки прикрытия госграницы лишили украинских террористов опорных пунктов у границы с Белгородской областью, сообщает Министерство обороны РФ.

В описании к видео сказано, что оператор беспилотника обнаружил украинский опорник и находящихся там боевиков.

Данные передали командованию. Артиллеристы выдвинулись на замаскированную позицию и выпустили снаряды по вражеской цели. В результате противник потерял опорный пункт вместе с живой силой.

Одна из главных задач российской группировки войск прикрытия госграницы - не допустить скопления вражеских сил на границе с РФ, предотвратить провокации, а также помешать попыткам боевиков наносить удары по российским городам и поселкам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #Мста #СВО
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