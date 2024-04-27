Три украинских беспилотника сбили над Брянской областью

Поздней ночью 27 апреля удалось пресечь террористическую атаку киевского режима по российской территории.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены три беспилотника самолетного типа. Их сбили над Брянской областью.

«27 апреля текущего года около 23:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - уточнили в Минобороны РФ.

Во время проведения специальной военной операции киевский режим продолжает совершать террористические действия в отношении как мирного населения освобожденных регионов России, так и в отношении Белгородской, Брянской, Курской областей, которые регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, 27 апреля украинские националисты пятью FPV-дронами атаковали село Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате пострадал один мирный житель.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.