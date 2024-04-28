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Мотострелки на БМП-3 разгромили пулеметный расчет и ПТРК ВСУ

Расчеты беспилотных летательных аппаратов выявили живую силу боевиков в лесополосе, бронегруппа мотострелков на БМД-3 за несколько минут выдвинулся на позицию и нанес поражение противнику.
2024-04-28 03:08:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи БМП-3 (боевых машин пехоты) мотострелковых подразделений 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожили огневые точки и живую силу украинских националистов. Минобороны России опубликовало кадры работы наших бойцов по поражению объектов противника.

На видео российские мотострелки ведут огонь по огневым точкам боевиков. Удар нанесли по пулеметному расчету и расчету ПТРК противника, их обнаружили наши разведчики при помощи БПЛА. Попадание в цель зафиксировал также расчет БПЛА.

От момента выезда на огневую позицию до поражения цели прошло лишь несколько минут - настолько стремительно работают наши бойцы. Выполнив задачу, экипаж БМП-3 поспешил покинуть позицию и удалился в безопасный район.

Ранее оператор FPV-дрона показал от начала до конца работу по поражению цели. Он на камеру прикрепил к дрону снаряд, а затем поднял его в небо. На опубликованном видео - уничтожение опорника врага в окрестностях Угледара.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #ПТРК #бмп-3 #Пулемет #мотострелки ЗВО
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