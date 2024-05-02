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Бойцы группировки «Восток» поделились опытом штурма позиций ВСУ

Наши бойцы заходят в окопы ВСУ малыми группами и под прикрытием дронов вступают в ближний бой.
Игорь Лапик 2024-05-02 06:00:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Южно-Донецкое направление. Штурмовики 5-й армии группировки «Восток» атакуют позиции националистов. Боевые машины пехоты быстро доставили десант к опорному пункту. Враг не ожидал такого стремительного наката. В окопы летят гранаты, работает гранатометчик. Корректировка штурма идет с помощью квадрокоптера. Наши операторы FPV-дронов тут же направляют свои камикадзе на выявленные огневые точки. Бойцы в траншеях и блиндажах, где идет ближний бой. Нужно проверить и зачистить каждый уголок в этом протяженном лабиринте земляных ходов. У боевиков не осталось вариантов кроме, как убежать или сдаться.

Штурмовиками из Приморья руководит опытный командир с позывным «Саваль». Благодаря дрону, висящему над местом боя, он видит полную картину. Подсказывает по рации, где враг, какое оружие он использует и как нужно действовать. Его бойцы берут умением, а не числом.

«Я не люблю большим числом людей идти вперед. Я сам себя ставлю малым количеством выполнять задачу. До сих пор получается», - признался командир штурмового отряда с позывным «Саваль».  

Штурм каждого опорника - это всегда новая задача, которую нужно решить творчески. По шаблону никто не работает. Заходя в окопы, наши бойцы уже знают о противнике все. Перед атакой тщательно изучается оборона врага, выявляются минные поля и точное расположение каждой мины. И обходить их тренируются прямо на бегу - на полигоне.

«Время минимум семь - двадцать минут. Через двадцать минут начинает работать артиллерия», - отметил штурмовик с позывным «Скрипач».

Чтобы техника не подвела во время выполнения боевой задачи - ее нужно вовремя заправить топливом. Для этих целей в нашей армии появился мобильный топливозаправщик. Он сделан на базе обыкновенного «УАЗ». Быстро доставит топливо в нужную точку. В потоке машин особо не выделяется и никто не поймет, что находится под тентом. А под ним у военного заправщика емкость почти на тонну дизельного топлива. Такой юркий автомобиль нужен для того, чтобы заправлять небольшую технику: багги, квадроциклы, мотоциклы, легковые машины и даже беспилотники, работающие на горючем.

Большие и уже всем знакомые топливозаправщики на базе «КамАЗ» несут в себе 7000 литров дизельного топлива. Этого объема хватает, чтобы заправить танковую роту из десяти боевых машин. Служба горючего 36-й армии из Бурятии на 100 процентов адаптировалась к условиям современных боевых действий. За бензовозами идет постоянная охота, врагу порой кажется, что это легкая цель. Но это совсем не так. Водители умеют грамотно маскировать технику, а точки заправки - места, где встречаются заправщики и боевая техника - каждый раз меняются.

#армия #штурм #ВСУ #Опорный пункт
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