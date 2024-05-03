«Грады» Ивановских десантников ударили по позициям ВСУ в Часов Яре

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ нанесли сокрушительный удар по опорным пунктам националистов в районе Часов Яра. Кадры объективного контроля также зафиксировали уничтожение бронеавтомобиля врага.

Гвардейцы днем и ночью работают по целям, уничтожая технику, огневые точки, склады боеприпасов и укрепленные позиций ВСУ в городе.

«Поступает команда на выезд. Завожу машину и с экипажем выезжаем на огневую позицию. Наводчик с командиром наводятся, поступает команда к залпу. Открываю огонь. Нажимаю на клавишу и ракеты уходят в цель», - рассказал водитель РСЗО БМ-21 «Град» с позывным «Лесник».

Расчеты РСЗО находятся в состоянии постоянной боеготовности. Корректировка их стрельбы ведется в режиме реального времени. В этом помогают подразделения беспилотников-разведчиков. Это позволяет бить врага с минимальным расходом боеприпасов на различных дистанциях.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.