МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Грады» Ивановских десантников ударили по позициям ВСУ в Часов Яре

В ходе боевой работы РСЗО «Град» уничтожен бронеавтомобиль ВСУ, а также до отделения пехоты в заброшенных строениях Часов Яра.
2024-05-03 06:11:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ нанесли сокрушительный удар по опорным пунктам националистов в районе Часов Яра. Кадры объективного контроля также зафиксировали уничтожение бронеавтомобиля врага.

Гвардейцы днем и ночью работают по целям, уничтожая технику, огневые точки, склады боеприпасов и укрепленные позиций ВСУ в городе.

«Поступает команда на выезд. Завожу машину и с экипажем выезжаем на огневую позицию. Наводчик с командиром наводятся, поступает команда к залпу. Открываю огонь. Нажимаю на клавишу и ракеты уходят в цель», - рассказал водитель РСЗО БМ-21 «Град» с позывным «Лесник».

Расчеты РСЗО находятся в состоянии постоянной боеготовности. Корректировка их стрельбы ведется в режиме реального времени. В этом помогают подразделения беспилотников-разведчиков. Это позволяет бить врага с минимальным расходом боеприпасов на различных дистанциях.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #ВСУ #РСЗО БМ-21 «Град» #часов яр
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049