За сутки подразделения группировки войск «Восток» сорвали три попытки усиления противником передовых позиций в районе Пречистовки и Урожайного в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю», - уточнил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Кроме того, ВС РФ поразили опорные пункты, места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады и 108-й бригады территориально обороны в районе Павловки и Луговского.

Уничтожено до 85 боевиков, САУ, автомобильная техника врага, склад боеприпасов и беспилотники.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.