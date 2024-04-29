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Российские военные уничтожили опорные пункты у Павловки и Луговского

Нанесены удары по подразделениям 58-й мотопехотной бригады и 108-й бригады территориально обороны.
2024-04-29 08:19:39
© Фото: РИА Новости © Видео: Минобороны России

За сутки подразделения группировки войск «Восток» сорвали три попытки усиления противником передовых позиций в районе Пречистовки и Урожайного в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю», - уточнил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Кроме того, ВС РФ поразили опорные пункты, места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады и 108-й бригады территориально обороны в районе Павловки и Луговского.

Уничтожено до 85 боевиков, САУ, автомобильная техника врага, склад боеприпасов и беспилотники.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #боевики #ДНР #спецоперация #восток #СВО
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