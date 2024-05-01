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В Мариуполе российские военные поздравили ветеранов с Первомаем

Военнослужащие из сводного отряда разминирования посетили медицинские учреждения.
2024-05-01 07:44:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие из сводного отряда разминирования инженерных войск ВС РФ, выполняющие задачи в Мариуполе, поздравили ветеранов с Днем весны и труда. Они посетили учреждения, в которых содержатся пожилые пенсионеры, оставшиеся без родственников, и передали им продуктовые наборы, сообщили в Минобороны России.

«Во взаимодействии с местной администрацией посетили медицинское учреждение, сделали подарки и поздравили с майскими праздниками ветеранов. Встретили нас хорошо», - рассказал заместитель командира сводного отряда разминирования с позывным «Гайдар».

Исполняющая обязанности заведующего терапевтическим отделением Светлана Майко отметила, что ветераны были очень рады гостям.

«У наших пациентов появилось хорошее весеннее настроение и надежда. От спокойствия и радостного настроения зависит сам процесс выздоровления», - рассказала она.

Сами же ветераны пожелали военным удачи и здоровья. Они выразили надежду, что вскоре российские бойцы «выгонят всю нечисть».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #праздник #Саперы #ветераны #мариуполь #День весны и труда
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