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Экипаж «Адмирала Головко» отработал ракетные пуски в Баренцевом море

Экипаж фрегата отработал элементы защиты корабля от БПЛА, ракетные пуски и стрельбу по различным мишеням.
2024-05-03 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» выполнил ряд задач боевой подготовки в Баренцевом море. Там прошли общекорабельные учения, в которых задействовали весь экипаж фрегата.

Были выполнены артиллерийские и зенитные стрельбы по имитированным воздушным целям, в том числе отработаны элементы защиты корабля от беспилотников условного противника.

Артиллеристы выполнили стрельбу из 130-мм универсальной установки А-192 по морской мишени, роль которой выполнил буксируемый щит, а также поразили ряд береговых целей.

В Баренцевом море экипаж фрегата в течение нескольких дней отрабатывал ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля, боевую и повседневную организацию, совершенствовал морскую выучку.

В рамках выполнения поставленных задач экипажу фрегата в ближайшее время предстоит провести учения по противолодочной обороне. Для этого также задействуют противолодочную авиацию. Роль условного противника будут выполнять несколько атомных подводных лодок Северного флота.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #учения #ВМФ России #Северный флот #Баренцево море #фрегат Адмирал Головко
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