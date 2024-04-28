ВС РФ поразили склады ВСУ с авиационными боеприпасами и техникой

Российские военнослужащие уничтожили склады ВСУ с авиационной техникой и боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области», - говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что российские военнослужащие также уничтожили пункты временной дислокации иностранных наемников, живую силу и военную технику противника в 121-м районе.

В течение суток средства ПВО сбили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов и пять ракет ATACMS производства США.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили об освобождении населенного пункта Новобахмутовка в ДНР.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.