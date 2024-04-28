МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ поразили склады ВСУ с авиационными боеприпасами и техникой

Удары нанесены по аэродромам в Черниговской и Хмельницкой областях.
2024-04-28 13:32:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие уничтожили склады ВСУ с авиационной техникой и боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области», - говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что российские военнослужащие также уничтожили пункты временной дислокации иностранных наемников, живую силу и военную технику противника в 121-м районе.

В течение суток средства ПВО сбили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов и пять ракет ATACMS производства США.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили об освобождении населенного пункта Новобахмутовка в ДНР.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049