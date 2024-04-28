Поисково-спасательная группа на Ми-8 сопроводила бойцов на задании ночью

Специалисты поисково-спасательной группы (ПСГ) ВКС России сопроводили ударную группу во время выполнения задания. Кадры ночного вылета опубликовало Минобороны России.

«Получили задачу на поисково-спасательное обеспечение ударной группы в ночное время. Вылетели, взяли с собой тепловизоры, приборы ночного видения, всегда держали на виду ударную группу, при резких маневрах подсказывали командиру экипажа с какой стороны она находится», - рассказал о работе старший инструктор-спасатель Роман.

После того, как ударная группа выполнила задание, экипажи вернулись на аэродром вылета.

В подразделение ПСГ входит группа огневой поддержки и медицинский работник. Его задача - непрерывное наблюдение за обстановкой, эвакуация и спасение пилотов, их транспортировка в военно-медицинское учреждение.

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Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.