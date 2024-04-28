ВС РФ поразили ночью 17 украинских беспилотников

Российское военнослужащие уничтожили 17 беспилотников, выпущенных украинскими боевиками. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВСУ предприняли очередную попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением беспилотников самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены семнадцать украинских БПЛА из которых: девять – над территорией Брянской области, три – над территорией Курской области, два – над территорией Белгородской области и три – над территорией Калужской области», - уточнили в министерстве.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить атаку по объектам на территории Российской Федерации. Так, 27 апреля ВСУ выпустили 68 беспилотников в направлении Краснодарского края и Крыма.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.