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ВС РФ поразили ночью 17 украинских беспилотников

Дежурные системы ПВО сработали над Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областями.
2024-04-28 07:39:44
© Фото: РИА Новости

Российское военнослужащие уничтожили 17 беспилотников, выпущенных украинскими боевиками. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВСУ предприняли очередную попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением беспилотников самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены семнадцать украинских БПЛА из которых: девять – над территорией Брянской области, три – над территорией Курской области, два – над территорией Белгородской области и три – над территорией Калужской области», - уточнили в министерстве.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить атаку по объектам на территории Российской Федерации. Так, 27 апреля ВСУ выпустили 68 беспилотников в направлении Краснодарского края и Крыма.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #средства пво #Беспилотники ВСУ
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