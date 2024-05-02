Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Олегу Лучанскому

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении воинских званий высших офицеров. Звания генерал-лейтенанта удостоен заместитель командующего группировкой войск «Восток» Олег Лучанский.

Соответствующий указ сегодня опубликован на портале правовой информации. Также звание генерал-лейтенанта получил начальник управления оперативной подготовки ВС РФ, командующий 68-м армейским корпусом Виталий Подлесный.

Из текста документа следует, что звание генерал-лейтенанта присвоено шести военнослужащим, а звание генерал-майора - 19 военнослужащим.