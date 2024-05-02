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Экипажи Су-25 уничтожили ангары ВСУ в зоне спецоперации

Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ неуправляемыми авиационными ракетами.
2024-05-02 07:11:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток», а также уничтожили ангары с вражеской техникой. Удар по целям националистов наносился неуправляемыми авиационными ракетами.

После выполнения задачи летчики совершили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«После посадки получили информацию от передового авиационного наводчика, что цели уничтожены. Сегодня это были ангары с техникой. Все они поражены», - рассказал летчик Су-25 Алексей.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик.

Его предназначение - поддержка Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В войсках получил прозвище «Грач».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Минобороны России #Су-25 #СВО
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