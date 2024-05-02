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Расчеты «Гвоздик» смели укрепрайон ВСУ на Северском направлении

Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» ударили по позициям боевиков ВСУ осколочно-фугасными боеприпасами.
2024-05-02 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Боевые расчеты 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» тульских десантников уничтожили пехоту националистов в опорном пункте на Северском направлении. Артиллеристы ВДВ выполняет огневые задачи ежедневно. Бьют со снайперской точностью по бронетехнике, наблюдательным пунктам и живой силе врага.

Бойцов ВСУ заметили с разведывательного беспилотника. Они оборудовали свои позиции в лесопосадке. Координаты оперативно передали артиллеристам-десантникам. В сторону врага тут же полетели осколочно-фугасные боеприпасы.

«Ротаций много, укрепрайоны разбирали тоже. Задачи выполняются, бьем точно, поддерживаем наши штурмовые отряды. Работаем и по данным разведки. Расчет слаженный на 200%. При работе мы минимизируем общение между собой, понимая друг друга с полуслова», - рассказал командир САУ 2С1 «Гвоздика» с позывным «Добрый».

В результате удара «Гвоздики» противник недосчитался до отделения пехоты. После завершения боевой работы, расчеты самоходных гаубиц оперативно сменили огневую позицию.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #ВС РФ #САУ 2С1 «Гвоздика» #Северское направление
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