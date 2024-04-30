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В РВСН переведут вооружение и технику на летний режим эксплуатации

В период перевода ВВСТ, парков, складов и материально-технической базы на летний режим эксплуатации военнослужащие обслужат более 8 тысяч единиц техники.
2024-04-30 13:53:21
© Фото: Вадим Савицкий, РИА Новости

В воинских частях и соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проводится комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), а также парков, складов и материально-технической базы на летний режим эксплуатации. В этот период военнослужащие обслужат более 8 тысяч единиц техники, сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что проверку работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем вооружения и спецтехники, различные регулировки, замену масел, смазок, охлаждающей жидкости выполнят более 2,5 тысячи военнослужащих соединений и воинских частей РВСН.

Сезонное техническое обслуживание пройдет военная и специальная техника, которая находится на вооружении РВСН, начиная от легковых автомобилей и заканчивая автономными пусковыми установками. Проведение данного обслуживания значительно увеличивает вероятность безотказной работоспособности узлов, агрегатов и систем военной техники.

Для проведения работ в пунктах техобслуживания и ремонта парков соединений и частей развернули более 600 рабочих мест и постов обслуживания. По результатам проведенных работ командование соединений и частей проведет смотры готовности ВВСТ и парков к эксплуатации в летних условиях.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#армия #РВСН #Ракетные войска стратегического назначения #ВВСТ #Ремонт #техобслуживание #летний режим эксплуатации
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