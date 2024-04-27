МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипажи Су-34 превратили украинский опорник в груду земли и щебня

Авиаудар бомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток». 
2024-04-27 10:45:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры работы авиации ВКС РФ. Уточняется, что на представленном видео показан авиаудар истребителей-бомбардировщиков Су-34 в зоне ответственности группировки войск «Восток».

На этот раз целью для экипажей стал украинский опорный пункт и занимающая его пехота. Врагу крепко досталось, в дело пошли авиабомбы ФАБ-500, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции. Он позволяет наносить точные удары по неприятелю с безопасного для самолета удаления от линии боевого соприкосновения. 

Экипажи получили от разведки подтверждение уничтожения целей и вернулись на аэродром. 

В российском оборонном ведомстве добавили, что истребители-бомбардировщики Су-34 выполняют задачи по уничтожению скоплений живой силы врага, опорных пунктов и иных военных объектов неприятеля ежедневно. 

Ранее сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 угостили ракетами украинскую пехоту, занимавшую опорный пункт. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#авиация #вкс россии #армия #су-34 #Опорный пункт #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049