Экипажи Су-34 превратили украинский опорник в груду земли и щебня

Минобороны России публикует кадры работы авиации ВКС РФ. Уточняется, что на представленном видео показан авиаудар истребителей-бомбардировщиков Су-34 в зоне ответственности группировки войск «Восток».

На этот раз целью для экипажей стал украинский опорный пункт и занимающая его пехота. Врагу крепко досталось, в дело пошли авиабомбы ФАБ-500, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции. Он позволяет наносить точные удары по неприятелю с безопасного для самолета удаления от линии боевого соприкосновения.

Экипажи получили от разведки подтверждение уничтожения целей и вернулись на аэродром.

В российском оборонном ведомстве добавили, что истребители-бомбардировщики Су-34 выполняют задачи по уничтожению скоплений живой силы врага, опорных пунктов и иных военных объектов неприятеля ежедневно.

Ранее сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 угостили ракетами украинскую пехоту, занимавшую опорный пункт.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.