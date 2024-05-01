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Экипажи Т-90М «Прорыв» показали мастерство на полигоне

Танкисты отрабатывают навыки скоростного маневрирования и стрельбы с различных дистанций по мишеням, имитирующим бронетехнику противника.
2024-05-01 07:14:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие танковых подразделений группировки войск «Центр» продемонстрировали свое мастерство управления новейшими танками Т-90М «Прорыв» на полигоне в тыловой зоне спецоперации.

На занятиях экипажи отрабатывают стрельбу с различных дистанций, как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Механики-водители оттачивают навыки скоростного маневрирования в самых различных условиях.

«Танк очень прост в управлении, так как он современный. Все максимально упрощено для удобства наводчика и командира. У этого танка есть разные примочки, плюсы и улучшения. Очень хорошее теплооборудование, которое позволяет работать ночью, в дождь и снег. У этого танка отличное орудие 125-мм. При этом, современные боеприпасы, управляемые ракеты, которыми работает наводчик», - рассказал наводчик-оператор танка Т-90М «Прорыв».

Из этого орудия танкисты ведут огонь по мишеням, которые имитируют долговременные огневые точки противника, его бронетехнику, орудия и расчеты ПТУР на дистанции до двух километров.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #полигон #Т-90М Прорыв #СВО
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