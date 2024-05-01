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Снайперы уничтожили боевиков ВСУ, сорвав их ротацию у Часов Яра

Украинские боевики были уничтожены при попытке выйти на передовые позиции у Часов Яра.
2024-05-01 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Снайперы-десантники из Забайкальского края ликвидировали группу из пяти украинских националистов, сорвав ротацию боевиков у Часов Яра. Бойцы из состава Южной группировки войск ежедневно уничтожают врага, который пытается передвигаться малыми группами в районе передовых позиций к востоку от населенного пункта. Заметив группу украинских штурмовиков, пробирающихся в лесопосадке, снайпер открыл прицельный огонь.

Первым выстрелом, с дистанции более 1500 метров, противника уничтожили. Другими выстрелами ликвидировали еще четверых боевиков киевского режима.

«Основная наша задача заключается в том, чтобы выявить противника. Необходимо обнаружить его первыми и ликвидировать. Основное внимание: офицерский состав, пулеметчики, гранатометчики и связные. Выполнять задачи нам помогают современные российские винтовки разных калибров. Есть разная оптика, которой мы владеем», - рассказал снайпер отдельного разведывательного батальона с позывным «Бальбо».

Снайперы разведывательного подразделения десантников из Улан-Удэ с первого дня принимают участие в специальной военной операции, на счету некоторых десятки уничтоженных украинских националистов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #ВСУ #снайпер #часов яр
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