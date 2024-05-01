Шойгу проинспектировал Объединенную группировку войск

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника.

В ходе совещания Министр обороны РФ отметил, что группировки войск продолжают выполнение задач на операционных направлениях в соответствии с планом специальной военной операции и указал на необходимость дальнейшего наращивания поставок им вооружения, военной техники и средств поражения.

«Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения», - сказал глава российского военного ведомства.

Центральными органами военного управления проводится целенаправленная работа в этом направлении, добавил Шойгу.

Заключены государственные контракты с предприятиями промышленности с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники.

«Вместе с тем, в процессе этой работы появляются вопросы, требующие особого внимания и безотлагательного решения, особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами», - подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу.

В ходе совещания Министр обороны РФ обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений вооруженных сил в районах боевых действий и тыловой зоне специальной военной операции.

Сергей Шойгу поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения.

Также, Министру обороны РФ представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника и защищенности личного состава от FPV-дронов на линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.