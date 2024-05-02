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Операторы FPV-дронов уничтожили до отделения укрывшейся пехоты ВСУ

Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на позицию взлета вражеского беспилотника. Его помощник корректировал полет дрона, осуществляя точное его наведение на цель.
2024-05-02 11:58:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск уничтожили личный состав ВСУ в укрытиях на Донецком направлении. В ходе боевой работы было уничтожено до отделения украинской пехоты, сообщает Министерство обороны РФ.

Запустив беспилотник, оператор вывел его на позицию взлета вражеского БПЛА. Его помощник корректировал полет, осуществляя его наведение. На кадрах показано, как FPV-дрон залетают в дверные проемы заброшенных зданий, после чего происходит детонация и постройка рушится.

В описании к видео сказано, что расчет точно поразил место скопления личного состава ВСУ на позиции. Повторными ударами FPV-дронов были уничтожены еще несколько украинских боевиков, а также склад с боеприпасами. Чтобы избежать ответного удара, расчет БПЛА оперативно сменил позицию.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») от обычных отличает высокая скорость. Они оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности оператора. То есть управление такими дронами осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #СВО #FPV-дрон
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