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Операторы FPV-дронов показали видео разгрома ВСУ у Семеновки ДНР

Сегодня МО РФ сообщило, что нашим бойцам удалось освободить этот населенный пункт.
2024-04-29 14:09:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало видео уничтожения украинских боевиков у Семеновки в Донецкой Народной Республике.

Сегодня военное ведомство сообщило, что российские войска освободили этот населенный пункт. Село удалось взять под контроль за счет активных действий подразделений группировки войск «Центр».

На опубликованных кадрах наши бойцы уничтожают позиций украинских боевиков с помощью FPV-дронов.

Ранее разведчик с позывным «Химик» рассказал о специальном маневре операторов таких беспилотных летательных аппаратов и объяснил его принцип.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

#Минобороны #армия #ДНР #ВСУ #уничтожение #FPV-дрон #семеновка
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