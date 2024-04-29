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Шойгу направил телеграммы отличившимся в зоне СВО частям и соединениям

Глава оборонного ведомства отметил мужество и героизм отличившихся военнослужащих, поблагодарил их за грамотные действия и отличную выучку.
2024-04-29 00:43:37
© Фото: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы воинской части и соединениям, участвующим в специальной военной операции. Глава оборонного ведомства поздравил 11-ю отдельную гвардейскую инженерную Кингисеппскую Краснознаменную ордена Александра Невского бригаду с награждением орденом Суворова. Министр отметил самоотверженность и мужество бойцов, проявленные ими в ходе СВО.

Бойцы соединения отметились при возведении фортификационных сооружений, установке минно-взрывных заграждений на Лисичанском, Авдеевском, Соледаро-Бахмутовском, Каховском и Запорожском направлениях.

«В результате их грамотных действий противник понес тяжелые потери и не добился своих целей. 420 военнослужащих бригады представлены к госнаградам», - сказано в поздравлении.

Также Шойгу поздравил 50-ю отдельную железнодорожную бригаду с награждением орденом Кутузова за заслуги в укреплении обороноспособности страны. Воины-железнодорожники неоднократно принимали участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций в период наводнений на реке Зея, а также на Бурейской ГЭС, восстановлении железнодорожных путей и мостов.

В ходе спецоперации военнослужащие соединения успешно решают задачи по материально-техническому обеспечению подразделений группировки войск «Восток», а также по охране Госграницы на территории Брянской области. Девяносто военнослужащих бригады удостоены государственных наград. Глава военного ведомства поздравил 90-ю зенитную ракетную бригаду с награждением орденом Суворова за мужество, отвагу и самоотверженность.

«Благодаря профессионализму командования и личного состава бригады воздушные рубежи находятся под надежной защитой. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 250 военнослужащих бригады представлены к государственным наградам», - указано в телеграмме.

Также Сергей Шойгу передал поздравления 56-му гвардейскому десантно-штурмовому ордена Отечественной войны I степени Донской казачьему полку с награждением орденом Кутузова за мужество и героизм в зоне СВО. За храбрость и самоотверженность 2 294 военнослужащих полка удостоены государственных наград, а восьми из них присвоены звания Героя Российской Федерации.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Шойгу #СВО
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